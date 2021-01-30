Сначала туристы бросились наутек, а вернувшись – начали считать убытки.

В Киевской области зубр разбил автомобиль туристов.

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Отмечается, что семья киевлян вместе с детьми заехала на территорию экопарка на собственном автомобиле. Там звери свободно гуляют в условиях, приближенных к дикой природе. Туристов гид заверил, что прогулка безопасна.

«Люди оставили авто и пошли кормить лошадей, а когда вернулись, их автомобиль окружило стадо бизонов, а зубр пинал его рогами», – говорится в сюжете.

Сначала туристы бросились наутек, а вернувшись – начали считать убытки.

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Автор: УНИАН