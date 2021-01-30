В Киевской области зубр разбил автомобиль туристов.
Читайте такжеРадость слонят вот внезапного снегопада попала на видеоОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что семья киевлян вместе с детьми заехала на территорию экопарка на собственном автомобиле. Там звери свободно гуляют в условиях, приближенных к дикой природе. Туристов гид заверил, что прогулка безопасна.
«Люди оставили авто и пошли кормить лошадей, а когда вернулись, их автомобиль окружило стадо бизонов, а зубр пинал его рогами», – говорится в сюжете.
Сначала туристы бросились наутек, а вернувшись – начали считать убытки.
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