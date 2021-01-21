В Крыму пересохла река Суук-Су, которая считается самой длинной рекой южного Крыма.
Читайте такжеВ оккупированном Крыму из кранов пошла вода с аммиаком: пахнет как медикаменты
Как сообщает «Крым.Реалии», река настолько обмелела, что уже перестала впадать в море, как это было ранее.
Местные жители рассказали журналистам, что даже выпавшие в январе осадки, не подняли в реке уровень воды.
«Бывало, что в засушливое лето река порой мелела, но чтобы зимой она выгля-дела так плачевно, такого не припомню. Тем более, что в январе были довольно значительные осадки в Судаке», – сказал корреспонденту Крым.Реалии местный краевед, попросивший не называть его имя.
Протяженность реки Суук-Су – 22 км, в нее впадает множество ручьев. Устье реки расположено у подножия мыса Алчак в Судаке.
Засуха в Крыму: что известно
- С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также из-за пересохших скважин воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.
- Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.
- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Ситуация с водоснабжением там с тех пор постоянно ухудшается.
- Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram