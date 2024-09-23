В то же время на Десне ситуация стабилизируется.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщает, что по руслу реки Сейм продолжает двигаться повторное загрязнение.

На своей странице в социальной сети Facebook они отметили, что по пункту с. Чумаково фиксируют улучшение - там сохранилась прозрачность воды, однако сохраняется желто-зеленый, местами сероватый оттенок. В пунктах с. Мутин и Озаричи вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует.

В пункте г. Батурин наблюдается потемнение воды, незначительный специфический запах, однако мора рыбы не фиксируют. Химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза, но кислородный режим в норме. Превышение по содержанию марганца - до 1,3 раза. По азоту аммонийному, железу общему, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано.

Видео дня

"Далее по течению показатели качества воды за сутки не изменились. Вода светлая, на дне осадка практически нет, неприятный запах отсутствует, мор рыбы не наблюдается", - отмечают в Минприроды.

В то же время на реке Десна ситуация стабилизируется. На всей протяженности в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдаются. В реке появляются живые водные биоресурсы. Перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируют.

Загрязнение рек в Украине

В конце августа появились первые сообщения о возможном отравлении воды в Десне. Также сообщалось об обнаружении загрязняющих веществ в реке Сейм.

По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, загрязняющее вещество могло попасть в реку на территории России. Например, с одного из российских заводов.

Вас также могут заинтересовать новости: