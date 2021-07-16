Сейчас на оккупированном РФ полуострове столбики достигают + 35 градусов.

Под Евпаторией в оккупированном Крыму пылал мусорный полигон.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Огонь, по подсчетам оккупантов, охватил 1600-1800 квадратных метров. К ликвидации привлекли тяжелую технику.

Из-за пожара на полигоне дым накрыл сам город. Местные жители жаловались на проблемы со сном из-за запаха гари. Из-за происшествия они были вынуждены спать с закрытыми окнами.

Правоохранительные органы считают, что мусор могли и поджечь. Ситуацию с тушением осложнила и чрезвычайная жара. Сейчас на оккупированном РФ полуострове столбики достигают +35 градусов.

Российские оккупационные власти организовали проверку по факту возможного поджога. СМИ утверждают, что открытых участков пламени на месте уже не осталось.

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Автор: Иван Бойко