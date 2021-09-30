Такой реестр будет содержать всю информацию о водных объектах Киева.

Экологи, ученые и Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской госадминистрации отмечают необходимость создания реестра водоемов Киева и защиты их от застройки.

Об этом они рассказали во время пресс-конференции в УНИАН.

"Мы как экологи говорим о том, что озера - это такие островки биоразнообразия. То есть там всегда есть черепахи, 10-15 видов птиц, 10-20 видов рыбы. И это очень важно не только с точки зрения охраны этих островков многообразия. Здесь может быть и коммерческая составляющая. Например, сейчас в Европе очень модный такой вид отдыха как birdwatching, то есть люди приезжают и фотографируют птиц", - пояснил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Также он подчеркнул, что по состоянию на сегодня мы живем во время глобального потепления "и озера являются мощным регулятором температуры в летнюю жару".

Читайте такжеВ частные руки на 10 лет отдали 3 га земли на Трухановом острове: что там будет"То есть если на Крещатике температура плюс 40, то возле Совских прудов будет плюс 30", - добавил он.

Кроме того, он отметил, что озера и водоемы являются символом Киева.

"В других городах озер нет или очень мало. В Киеве их 300. Поэтому очень важно защитить эти озера, и сделать это системно. По нашим расчетам, практически на каждое второе озеро или водоем, пруд был какое-то нападение. Не всегда это нападение реализовывалось, но оно было. Если мы посмотрим на некоторые озера, то можем увидеть, что там в водоохранной зоне построены рестораны. Я могу предположить, что такие застройки незаконны или есть ситуация, когда "черные" регистраторы регистрируют втемную территорию возле озер или в зеленых зонах. И эта территория становится якобы частной собственностью... Когда мы говорим о защите озер, нужно провести полную инвентаризацию киевских водоемов, чтобы понять, что у нас есть", - отметил Борейко.

Председатель Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики Денис Москаль выразил надежду, что на ближайшую сессию Киевсовета будет вынесено решение о создании электронного реестра водных объектов города Киева.

"Такой реестр будет содержать всю информацию о водных объектах и о гидротехнических сооружениях... Он будет содержать паспорта этих объектов, защитные полосы, есть ли какие-то объекты недвижимости, ограничения по использованию прилегающих земельных участков. Я надеюсь, что на следующую сессию этот проект решения попадет. Кроме того, одним из действенных методов защиты водных объектов является создание заповедников. И в этом направлении также активно ведется работа", - подчеркнул Москаль.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября Экологическая комиссия Киевсовета единогласно поддержала инициативу по созданию на территории Совских прудов в Голосеевском районе одноименного парка. За возвращение этих земель столичной общине прокуратура вместе с активистами, экологами и местными жителями боролась не один год.

Автор: Леся Лещенко