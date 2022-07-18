На континенте находится около 100 видов мхов, которые не видно в другие времен года.

Антарктида летом зеленеет. На континенте есть растения, хотя их и немного, а также около сотни видов мхов.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом центре.

Ученые отметили, что на континенте есть два вида сосудистых растений – антарктический щучник и жемчужница, а также около 100 видов мхов. Именно мхи сохраняют свой зеленый цвет в течение всего года, но их обычно не видно из-за снега. Среди них сравнительно большие, как кукушкин лен или энкалипта, или чрезвычайно мелкие, обитающие между побегами больших мхов – печеночники.

"Летом в наиболее защищенных гротах и ​​щелях можно увидеть зеленеющие мхи, которые, вероятно, помнят бывшую зеленую Антарктиду. Ведь когда-то этот континент был частью южного суперконтинента Гондвана. Его климат был тогда равномерно теплый и влажный. В течение долгого времени Гондвана была покрыта лесами из древовидного семенного папоротника глосоптериса. Эти леса населяли преимущественно коловодные рептилии – листрозавры, найденные в нескольких точках Антарктики. Они были размером с собаку и вели жизнь, подобную современным гиппопотамам, но принадлежали к звероподобным ящерам. Их остатки также найдены в Африке и Индии, что подтверждает существование единственного праконтинента. Сейчас с таянием ледников появляется возможность найти еще ископаемые останки той зеленой Гондваны", - говорится в сообщении.

Украинские ученые изучают динамику состояния моховых банков, увеличение популяций щучника и жемчужницы, а также реакцию наземных экосистем на изменение климата в Антарктиде по динамике разрастания растительности.

Как ранее сообщал УНИАН, в феврале на украинской станции "Академик Вернадский" установлен новый температурный рекорд. Температура поднялась до +12,7°. Ученые связывают такое резкое потепление с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена".

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