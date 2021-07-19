Эксперт по вопросам охраны природы Алексей Василюк заявил, что оккупационные "власти" решают проблему переполнения свалок худшим способом - сжигают мусор.

Эксперт по вопросам охраны природы Алексей Василюк отмечает значительную проблему со свалками в оккупированном Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации второй части исследования общественной организации "КримSOS" на тему: "Загрязнение окружающей среды и истощение природных ресурсов Крыма".

Говоря о проблематике твердых бытовых отходов, аналитик "КримSOS" Евгений Ярошенко отметил: "Еще до оккупации украинская власть не смогла решить эту проблему. И с момента установления российской оккупационной администрации проблема свалок все больше и больше обострялась с каждым годом".

В свою очередь Василюк, в частности, отметил, что в Крыму "нет нормальных мусороперерабатывающих заводов".

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"Потому что Крым всегда был курортной зоной, и поэтому за те годы, когда Крым был курортной зоной в советской системе, затем в независимой Украине, мусор или вывозился из Крыма, или накапливался... Крымские коллеги, которые сейчас, кто там остался, кто уехал, но они еще 20 лет назад говорили, что свалки переполнены", - сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что, когда в Крыму начали действовать оккупационные "власти", ситуация ухудшилась.

"Чуть больше стало мусора, потому что стало больше населения. И стало больше мусора в связи с милитаризацией. Потому что появилась целая колоссальная масса новых объектов, которые производят мусор", - пояснил Василюк.

По его словам, самая большая проблема заключается в том, что оккупанты не смогли наладить системы сортировки и переработки мусора.

"Проблема в том, что крымская оккупационные "власти" не смогли построить систему ни сортировки, ни переработки, и они начали решать эту проблему, как и во многих других случаях, ситуационно. И, в частности, не было серьезной борьбы против образования стихийных свалок. И их образовалось очень много", - отметил представитель организации.

Василюк привел пример, что по данным севастопольской инициативной группы по борьбе со стихийными свалками, только в пределах Севастополя в свое время образовалось 1,5 тыс. несанкционированных свалок.

Так, эксперт подчеркнул, что мусора в Крыму меньше не становится, а никаких серьезных мер по совершенствованию мусороперерабатывающей отрасли не осуществляется.

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Василюк также отметил необходимость решения проблемы со старыми свалками. В частности, часть из них находится на высотах, и такие "склоны" из мусора сползают вместе с деревьями.

"В некоторых местах свалки сейчас могут выглядеть как части гор. Но на самом деле это свалки. И мусор гниет, меняет свой объем, оно влажное внутри. И оно постепенно сползает вниз", - рассказал Василюк.

По его словам, ситуацию со свалками на улицах городов уже решили путем создания новых свалок и сжиганием мусора на существующих свалках. Эксперт отметил, что это очень загрязняет воздух.

Василюк отметил, что поджогами мусора сейчас решается проблема переполнения на значительной части свалок.

"Я пытаюсь представить, есть ли худший сценарий, что сделать со свалкой, - я такого не знаю. И таким образом, в этом уже виноваты непосредственно оккупационные "власти". Конечно, они не виноваты в том, что свалки переполнились еще 20 лет назад. Но в том, как они это решают, - они сделали худшее, что можно было сделать со свалками", - подытожил он.

Среди прочего, Василюк также отметил проблемы загрязнения моря и эксплуатации природных ресурсов в Крыму.

В целом, подчеркнул он, множество действий оккупационных "властей" показывают, что, несмотря на унаследованные проблемы, они делает какие-то "безумные нерациональные шаги, которые существенно ухудшают состояние окружающей среды в Крыму".

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Автор: Татьяна Поляковская