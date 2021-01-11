Ранее в оккупированном Симферополе ужесточили график подачи воды / Скриншот
В оккупированном Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.
Об этом сообщил Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.
"Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, снабжающее водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - написал военнослужащий.
Ситуация с водой в Крыму:
- Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.
- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
- Ранее жители оккупированного Симферополя делились фото желтой мутной жидкости, которая течет из кранов в квартирах.
В оккупированном Симферополе из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ ужесточили график подачи воды.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram