Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя, пересохло.

В оккупированном Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.

Об этом сообщил Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

"Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, снабжающее водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - написал военнослужащий.

Ситуация с водой в Крыму:

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Автор: УНИАН