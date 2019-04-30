В Житомирской области вновь выявлена массовая гибель рыбы в реке Случь (фото)

До этого массовая гибель рыбы в Барановке в реке Случь была обнаружена 12 апреля этого года.

В Житомирской области в городе Барановка, в реке Случь в очередной раз выявлена массовая гибель рыбы.

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Об этом мэр города Барановка Алексей Душка сообщил в Facebook.

Как отмечается в сообщении, 30 апреля утром на реке Случь в Барановке вдоль берегов всплыла мертвая рыба.

«Опять проблема на реке Случь! У берегов пена и рыба сверху, появилась и погибшая рыба», - написал мэр.

Он добавил, что из-за загрязненности реки из воды лезут раки, а «малек рыбы уже вчера вел себя подозрительно».

Мэр Барановки подчеркнул, что эту проблему следует решать на государственном уровне.

Он также разместил в Facebook фото погибшей рыбы в реке Случь.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля этого года в Барановке в реке Случь была обнаружена массовая гибель рыбы. Тогда погибло около 25 тысяч екзеплярів рыбы.

По этому поводу Барановский горсовет обратился в разные инстанции. Специалисты провели лабораторные исследования и доказали, что массовая гибель рыбы произошла из-за попадания химических веществ из реки Хомора, которая берет начало в Хмельницкой области. В Житомирской области в предыдущие годы уже были случаи загрязнения рек Хомора и Случь, однако ситуацию на время удалось стабилизировать.

По результатам предыдущих анализов специалисты установили, что одна из рек - река Хомора - периодически загрязняется стоками со стороны Хмельницкой области. Ситуация получила широкую огласку как в Барановском районе, так и на Житомирщине в целом.