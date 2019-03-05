Полосатые и уникальные: в китайском зоопарке похвастались сразу шестью тигрятами редкого подвида (видео)
11:59, 05 марта 2019Спасение видов
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Сейчас о малышах круглосуточно заботятся смотрители зоопарка, представить полосатое пополнение публике обещают через месяц.
Смотрители китайского зоопарка опекают шесть тигрят редкого подвида
Смотрители китайского зоопарка выхаживают шесть тигрят редкого подвида.
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Как говорится в сюжете ТСН, малыши появились на свет в начале года у двух разных мам. Трое девочек и трое мальчиков относятся к китайским тиграм. Этот подвид полосатиков находится под угрозой исчезновения, поэтому в зверинце изрядно обрадовались пополнению.
Детьми занимаются круглосуточно, кормят по шесть раз в день. Тигрята окрепли и уже весят каждый по 2,5 килограмма.
В зоопарке обещают уже через месяц представить полосатое пополнение публике.
Как сообщал УНИАН, ранее Китай сначала разрешил, потом запретил торговлю рогами носорогов и костями тигров.
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