Испанская предпринимательница шьет куртки и обувь из ананасовой кожи (видео)
10:19, 20 декабря 2018Спасение видов
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Сырье поставляют из Филиппин.
Испанская предпринимательница шьет куртки и обувь из ананасової кожи
Ананасовый одежда - испанская предпринимательница оставила карьеру в кожгалантереи и создала новый материал.
Как говорится в сюжете ТСН, снаружи похожее на кожу полотно производят из ананасового листья.
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На его разработку ушло 8 лет, впрочем, результатом изобретательница довольна. Ананасовая кожа прочная и эластичная, а главное - экологическая.
Сырье поставляют из Филиппин. А поскольку ананас - один из самых популярных фруктов в мире, недостатка в листьях нет.
На производство одного квадратного метра кожи нужна зелень с полтора десятка растений, которую обычно выбрасывают на помойку.
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