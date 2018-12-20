Испанская предпринимательница шьет куртки и обувь из ананасовой кожи (видео)

Сырье поставляют из Филиппин.

Ананасовый одежда - испанская предпринимательница оставила карьеру в кожгалантереи и создала новый материал.

Как говорится в сюжете ТСН, снаружи похожее на кожу полотно производят из ананасового листья.

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На его разработку ушло 8 лет, впрочем, результатом изобретательница довольна. Ананасовая кожа прочная и эластичная, а главное - экологическая.

Сырье поставляют из Филиппин. А поскольку ананас - один из самых популярных фруктов в мире, недостатка в листьях нет.

На производство одного квадратного метра кожи нужна зелень с полтора десятка растений, которую обычно выбрасывают на помойку.