Россия превращает Донбасс в пустыню. Из-за варварского уничтожения шахтных водоотливов в ОРДЛО разразилась настоящая экологическая катастрофа – стремительно мелеют водоемы, исчезают реки и водохранилища.
Читайте такжеБерег усеян дохлой рыбой: в оккупированном Донецке произошло загрязнение водохранилищаК такому выводу пришел блогер Денис Казанский. При этом он показал масштабы бедствия, опубликовав в Facebook видео.
«Крупное Исаковское водохранилище под Алчевском, которое создавалось для нужд металлургического комбината, теперь напоминает пересохшее Аральское море. По его дну гуляют люди. Ранее в это водохранилище поступала вода из трех закрытых шахт. Теперь водоотливные комплексы распилены и украдены боевиками, а водоем исчезает на глазах. Грустное зрелище», – отметил Казанский.
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