Воздух прогревается и нефтепродукты всплывают на поверхность.

В Черном море не прекращается выброс нефтепродуктов, который происходит из-за аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Из-за ухудшения ситуации в Краснодарском крае РФ объявлено ЧС.

Режим чрезвычайной ситуации введен из-за разлива мазута в Керченском проливе. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, ранее действовала ЧС муниципального уровня, которую в первые дни аварии судов ввели власти Анапы и Темрюкского района. Однако ситуация остается напряженной, поэтому Кондратьев принял решение с 25 декабря ввести "краевой режим ЧС".

"Выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. Изначально, по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх", - заявил чиновник.

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В результате, по его словам, нефтепродукты продолжает выносить на пляжи.

Авария российских танкеров в районе Керченского пролива - что известно

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В Черное море попал мазут, который они транспортировали. И.о. директора научно-исследовательского учреждения "Украинский научный центр экологии моря" Виктор Коморин заявил, что мазут может добраться до Украины.

Затем появилась информация о том, что мазут от российских танкеров замечен уже возле Крыма. В море у берегов Керчи наблюдается большое количество пятен мазута.

В то же время глава общественной организации "Зеленый Лист" Владислав Балинский заявил, что авария танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" является ярким примером экологических катастроф, которые РФ сопровождает большими информационными кампаниями, включая по спасению диких животных.

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