Приют "Домівка врятованих тварин" во Львове ищет дом для сотен кроликов, шиншилл, дегу, морских свинок, крысок и других мелких грызунов, спасенных от войны.
Фотокорреспондент УНИАН побывал в приюте.
Отмечается, что животных сюда привезли волонтеры из Харькова, и сейчас им нужна помощь и семья.
Львовский приют "Домівка врятованих тварин" расположен на территории регионального ландшафтного парка "Знесіння" и принимает эвакуированных животных с начала полномасштабного вторжения врага в нашу страну.
Волонтеры каждый день приходят в приют, чтобы гулять с собаками, многие из которых являются переселенцами. Кроме покинутых в приюте еще есть потерянные или спасенные и привезенные с собой чужими людьми животные.
Как сообщал УНИАН, ранее во Львовской области создали "эвакуационную" конюшню для лошадей из горячих точек.
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