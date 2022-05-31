Животных в приют "Домівка врятованих тварин" привезли волонтеры из Харькова.

Приют "Домівка врятованих тварин" во Львове ищет дом для сотен кроликов, шиншилл, дегу, морских свинок, крысок и других мелких грызунов, спасенных от войны.

Фотокорреспондент УНИАН побывал в приюте.

Отмечается, что животных сюда привезли волонтеры из Харькова, и сейчас им нужна помощь и семья.

Львовский приют "Домівка врятованих тварин" расположен на территории регионального ландшафтного парка "Знесіння" и принимает эвакуированных животных с начала полномасштабного вторжения врага в нашу страну.

Волонтеры каждый день приходят в приют, чтобы гулять с собаками, многие из которых являются переселенцами. Кроме покинутых в приюте еще есть потерянные или спасенные и привезенные с собой чужими людьми животные.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львовской области создали "эвакуационную" конюшню для лошадей из горячих точек.

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