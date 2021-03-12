Днепровские плавни горят в Херсонской области.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что накануне ТСН зафиксировала несколько очагов пожара возле Олешков. Ежедневно на "101" получают по несколько обращений о возгорании тростника и травы.
Обычно гореть начинает одновременно в нескольких местах. И, в основном, в ветреную погоду, когда огонь быстро распространяется. И учащаются пожары именно весной.
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Местные жители в поджогах подозревают браконьеров, однако, поджигателей задерживают и наказывают крайне редко.
Только за минувшие сутки на пожары в экосистемах спасатели выезжали 5 раз – выгорел гектар камыша и травы. А с начала года выгорело уже более 20 гектаров.
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