Сильный холод почти парализует черепашек, а волонтеры пытаются их согреть.

Волонтеры и жители Техаса спасли от смерти тысячи морских черепах, пострадавших в результате сильных морозов.

Исполнительный директор некоммерческой организации Sea Turtle, Inc. Венди Найт рассказала, что спасатели выловили около 4,5 тыс. этих животных, сообщает NPR.

Разместить черепах в подходящих условиях помогают местные власти и даже компания SpaceX Илона Маска, у которой поблизости строится стартовая площадка в Боко-Чика. Спасение черепах осложняется тем, что множество территорий в Техасе остались без электричества в результате шторма. Однако SpaceX предоставила организации большой электрогенератор.

«Как луч солнца среди туч вчера в 19:30 сотрудники компании пришли к нам с самым большим генератором, который я когда-либо видела. И сегодня в 1:30 мы включили электричество», — сообщила Найт.

По словам активистки, SpaceX уже не в первый раз помогает организации, а сотрудники компании даже сами спасли около 850 черепах.

Сильный холод оглушает этих животных и почти что парализует. Они теряют возможность добывать себе пищу, плавать и держать голову над водой. Если черепаху не согреть, она погибнет.

Неизвестно, сколько точно времени потребуется животным, чтобы отогреться, и когда они смогут вернуться в нормальную среду обитания. Найт предполагает, что не все черепахи оправятся от холода.

Аномальные морозы в Техасе: что известно

Волна арктического воздуха затронула более 150 млн человек на юге США. Особенно пострадал штат Техас, где снега практически не бывает. Температура опустилась до -18°С — такого здесь не помнят уже 30 лет.

На дорогах произошли сотни аварий. Закрыты несколько аэропортов. Морозы прогнозируют еще на неделю, поэтому в Техасе уже объявили чрезвычайное положение. Без электричества оказались несколько миллионов человек.

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Перевод: Катерина Комолова