Новорожденный детеныш, появившийся на свет 1 апреля, весит 10 кг.

В Одесском зоопарке в присутствии посетителей родился детеныш ламы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в коммунальном учреждении «Одесский зоологический парк».

Детеныш родился 1 апреля, когда в зоопарке были посетители.

Как отметил директор зоопарка Игорь Беляков, у самки это вторые роды.

«Замечательный малыш, 10 кг, здоровенький, любознательный. На экспозиции, можно полюбоваться. Мама очень заботливая, вторые роды», - отметил директор.

Одесситка Александра Марченко обнародовала видеозапись рождения детеныша.

Отметим, Одесский зоопарк довольно часто радует новостями о пополнении у своих жителей. Так, недавно здесь появился на свет детеныш китайского оленя.

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Автор: Лариса Козовая