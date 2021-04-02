В Одесском зоопарке в присутствии посетителей родился детеныш ламы.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в коммунальном учреждении «Одесский зоологический парк».
Детеныш родился 1 апреля, когда в зоопарке были посетители.
Как отметил директор зоопарка Игорь Беляков, у самки это вторые роды.
«Замечательный малыш, 10 кг, здоровенький, любознательный. На экспозиции, можно полюбоваться. Мама очень заботливая, вторые роды», - отметил директор.
Одесситка Александра Марченко обнародовала видеозапись рождения детеныша.
Отметим, Одесский зоопарк довольно часто радует новостями о пополнении у своих жителей. Так, недавно здесь появился на свет детеныш китайского оленя.
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