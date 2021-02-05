Мунтжаки - одни из самых маленьких оленей на планете.

В Одесском зоопарке появился на свет детеныш китайского оленя.

Читайте такжеТигр загриз працівника зоопарку на Чернігівщині (фото)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Малыш величиной с кошку, но уже быстро бегает. Впрочем, от мамы - ни на шаг.

Питается олененок материнским молоком. Олениха - заботливая мать, ребенка ласкает и в основном прячет от посторонних глаз. И пол новорожденного пока неизвестен.

Как известно, мунтжаки - одни из самых маленьких оленей на планете, обитающих в Южной и Юго-Восточной Азии. Весят мунтжаки от 12 до 33 килограммов, у отдельных видов вес достигает 50 килограммов.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН