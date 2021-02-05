В Одесском зоопарке появился на свет детеныш китайского оленя.
Читайте такжеТигр загриз працівника зоопарку на Чернігівщині (фото)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Малыш величиной с кошку, но уже быстро бегает. Впрочем, от мамы - ни на шаг.
Питается олененок материнским молоком. Олениха - заботливая мать, ребенка ласкает и в основном прячет от посторонних глаз. И пол новорожденного пока неизвестен.
Как известно, мунтжаки - одни из самых маленьких оленей на планете, обитающих в Южной и Юго-Восточной Азии. Весят мунтжаки от 12 до 33 килограммов, у отдельных видов вес достигает 50 килограммов.
Вам может быть интересно
- Китайские ученые создали второго в мире клонированного котенка (видео)
- В Китае тигр под анестезией укусил ветеринара за ногу и попал на видео
- На австралийском острове убили всех мышей и крыс для восстановления биоразнообразия
- В Китае питомник панд показал сразу десять самых маленьких зверят (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram