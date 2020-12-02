В Новой Зеландии объявляют чрезвычайную ситуацию в связи с изменением климата.
Об этом сообщает The Guardian.
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Как сообщается, премьер-министр Джасинда Ардерн назвала это "одной из самых серьезных проблем нашего времени".
Предложение, внесенное в парламент в среду, признало "разрушительное воздействие, которое нестабильная и экстремальная погода окажет на Новую Зеландию и благополучие новозеландцев, на наши основные отрасли промышленности, доступность воды и здоровье населения в результате наводнений, повышения уровня моря и лесных пожаров".
В заявлении признается также и "тревожная тенденция сокращения видов и глобального биоразнообразия", включая сокращение биоразнообразия коренных народов Новой Зеландии.
Отметим, что уже 32 страны официально признали глобальный кризис, объявив чрезвычайную климатическую ситуацию.
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