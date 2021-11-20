Полиция приехала на вызов работников базы, которые возмутились жалобами недовольных загрязнением.

На базу отдыха "Лазурные дали" в Кирриловке вызвали полицию. Местные жители жалуются на переполненную сливную систему заведения, загрязняющую прилегающую территорию.

Об этом пишет РИА Мелитополь.

На территории заведения размещены выгребные ямы и фекалии перетекают, по словам субарендаторов базы, с одной в другую яму.

"Дышат миазмами наши отдыхающие и все газы идут в их номера. Более того, они бросают в яму глубокий насос и перекачивают фекалии в этот скрытый киссон. По ночам перекачивали сюда и, если недосмотрели здесь, на утро получалось фекальное озеро", – заявил в комментарии изданию местный житель Павел Дробный.

Субарендатор жалуется, что через 40-метровую яму под окнами уже "трескается кафель в номерах".

Из-за жалоб жителей на фекалии, которые пришли выяснять проблему, неизвестные женщины, находившиеся на территории базы, вызвали полицию. В комментарии правоохранителям заявительницы объяснили, что им не понравилось, как "люди смотрят в сливные ямы".

Когда у них уточнили, что в ямах, пенсионерки ответили: "Как**ки, но смотреть в них нельзя, поскольку они не ваши!".

Издание отмечает, что такая ситуация случается не первый раз. Такое же было в 2020 году, о чем даже сообщали местные власти.

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Автор: Виолетта Орлова