В Чернобыльской зоне ликвидировали все пожары, на Житомирщине преодолели большинство очагов огня – Зеленский

Президент выразил благодарность пожарным за тяжкий труд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Чернобыльской зоне ликвидировали все пожары, на Житомирщине - большинство очагов огня.

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Об этом говорится в его видеообращении.

«Наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу. И по состоянию на сегодня в Житомирской области преодолено большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы», - заявил Зеленский.

Президент выразил благодарность пожарным за тяжкий труд.

Как сообщал УНИАН, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились. Сгорели десятки гектаров леса.

Пожары на Житомирщине также начались 4 апреля. Огонь из лесов распространялся на населенные пункты, сгорели десятки жилых домов. Полиция Житомирщины открыла ряд уголовных производств по фактам масштабных пожаров в лесах.