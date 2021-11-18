Хозяева ждали кота на месте стоянки пять дней, прежде чем зарегистрировать его как пропавшего без вести.

Рыжий кот по кличке Большой Джиндж, пропавший 10 лет назад, вернулся к своим хозяевам.

Кот убежал с баржи в 2011 году во время медового месяца Колина Клейтона и Евы Беллами, который они проводили, путешествуя по каналам в районе Бирмингема.

Большой Джиндж и еще два кота этой молодой пары привыкли жить на барже. Они часто уходили гулять втроем, но всегда возвращались домой. Но однажды два кота вернулись, а Большой Джиндж - нет.

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Пара ждала кота на месте стоянки пять дней, прежде чем зарегистрировать его как пропавшего без вести. Кота чипировали еще в детстве, поэтому в его микрочипе содержалась информация, что он не бездомный, а потерялся.

Так как бездомные животные в Великобритании - большая редкость, то рыжий скиталец, которого в начале года приметили жители городка Личфилда, северного пригорода Бирмингема, сразу привлек внимание зоозащитников.

Один из местных жителей пытался поймать кота, которого стали звать Мармеладом, но тот был напуган и не подходил близко, даже когда ему давали еду. Спустя какое-то время кот привык к подкармливавшему его человеку, его удалось поймать и принести домой.

Дома выяснилось, что у Мармелада выросла большая опухоль на боку, и его отнесли к ветеринару. Там обнаружили чип, и выяснилось, что он никакой не Мармелад, а пропавший 10 лет назад Большой Джиндж.

После этого ветеринар связался с хозяевами. Они были в шоке, когда им позвонили из Стаффордшира и сказали, что их кот найден.

Опухоль на боку кота оказалась не опасной, и Большой Джиндж уже вернулся домой.

Хозяева кота-скитальца говорят, что пока не будут выпускать его на улицу, чтобы он опять не потерялся. "Уверен, что он достаточно настрадался за эти 10 лет, и сейчас ему надо хорошенько отдохнуть", - говорит Колин Клейтон.

Чем кот занимался все эти десять лет, где он жил и как находил себе пропитание, пока так и остается тайной, передает Би-би-си.

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Автор: Виолетта Орлова