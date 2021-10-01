Схема для блокирования была одна и та же: производства останавливались на время длительных судебных разбирательств.

Журналисты "Стоп коррупции" раскрыли в Кривом Роге схему, с помощью которой псевдоэкологи мешали работе предприятий города при помощи подачи фальшивых жалоб, которые останавливали работу заводов на время многочисленных проверок и судебных дел.

"От неравнодушных... с активной общественной позицией людей. Люди с непонятными адресами в Кривом Роге, которые никакого отношения к нашему предприятию не имеют, и даже территории, где оно расположено, начали писать бумаги о, скажем так, о каких-то нарушениях в нашей деятельности", – рассказывает главный инженер ООО "Рудомайн" Сергей Генкуленко.

Как объясняют эксперты в вопросе права, переговоры с экорейдерами невозможны, поскольку их цель – атаковать предприятия, для чего такие активисты будут искать любой удобный для них способ.

"Если даже вопрос или проблема на производстве – ты ее устранил, закупилось оборудование, модернизировалось абсолютно все. Через неделю-две снова начнется еще какое-то требование... Поэтому вопрос в противоправности таких требований", – объясняет партнер адвокатского объединения Иван Проданик.

Юристы отмечают, что "экоактивисты" упорно не замечают реальных экологических проблем, таких как катастрофическое уменьшение ресурсов питьевой воды или рекордная загазованность воздуха автотранспортом.

Автор: Григорий Бондарь