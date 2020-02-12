В ОАЭ построят приют для горилл и центр спасения диких животных

В старейшем зоопарке эмирата Абу-Даби будет построен заповедник для горилл.

Зоопарк Аль-Айна, старейший на территории эмирата Абу-Даби, анонсировал строительство приюта (или заповедника) для горилл, центра по разведению барханных котов и центра спасения диких животных в рамках реализации программы своего расширения.

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В числе других планов – создание парка рептилий, условий для размещения коал, леса для шимпанзе, пляжа для пингвинов, а также заповедника, в котором можно будет отправиться на сафари и встретить слонов, передают russianemirates.com.

Новый центр спасения будет круглосуточно предоставлять медицинскую помощь всем животным, заниматься их реабилитацией и помогать им вернуться в естественную среду обитания. В приюте для горилл, как планируется, будут обитать 4 самца – как в помещениях, так и на под открытым небом.

В программе зоопарка – позаботиться о сохранении 400 видов животных, находящихся под угрозой исчезновения: в их числе – аравийский барханный кот, аравийский орикс и дрофа-красотка.