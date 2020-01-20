В экопарк Харькова привезли зебру из Молдовы

В прошлом году из экопарка сбежала зебра, ее продолжают искать.

В харьковский экопарк, из которого в прошлом году сбежала зебра, привезли новую.

Об этом сообщает Суспільне.UA со ссылкой на представителя комплекса Алексея Костюченко.

Читайте такжеХарьковскому экопарку передали трех брошенных в Киеве тигриц (фото)Отмечается, что зебру по имени Мартин перед Новым годом привезли из молдавского зоопарка. Это – самец, ему около 3 лет. Сначала животное было на карантине.

«Сейчас Мартин живет с самкой Марти. Они не всегда вместе – в вольере есть перегородки, зебры могут вдвоем гулять. Привыкают друг к другу. Животные не стерилизованы, будут ли у них дети – пока не знаем», – рассказал Костюченко.

По его словам, зебру по имени Джуманджи, которая сбежала в прошлом году в августе, продолжают искать. Зебра сбежала, когда надзиратели экопарка переводили самца в новый вольер к самке Марти с помощью шлейки. С тех пор ее искали с помощью квадрокоптера на территории области.

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