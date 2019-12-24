В зоопарке Харькова отпраздновали день рождения бегемотихи (видео)
11:01, 24 декабря 2019Экология
107 0
Работники зверинца украсили помещение цветами и сделали импровизированный торт.
Праздничный торт и лепестки роз: в зоопарке Харькова поздравили с днем рождения бегемотиху
В харьковском зоопарке поздравили с днем рождения бегемотиху Степаниду, ей исполнилось 27 лет.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеХарьковский зоопарк показала публике пару маленьких степных черепашек (видео)Отмечается, что бегемотиха – коренная харьковчанка и 16-й бегемот, который родился в харьковском зверинце.
В просторном вольере для именинницы устроили настоящий праздник. Работники зверинца украсили помещение цветами и сделали для Степаниды импровизированный торт. Его украсили капустой, яблоками и морковью. Такие лакомства бегемотиха пришлись по вкусу, поэтому свой торт моментально съела.
Ранее УНИАН сообщал, как в Китае сняли на видео игры взрослых панд-близнецов в дикой природе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter