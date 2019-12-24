В зоопарке Харькова отпраздновали день рождения бегемотихи (видео)

Работники зверинца украсили помещение цветами и сделали импровизированный торт.

В харьковском зоопарке поздравили с днем рождения бегемотиху Степаниду, ей исполнилось 27 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеХарьковский зоопарк показала публике пару маленьких степных черепашек (видео)Отмечается, что бегемотиха – коренная харьковчанка и 16-й бегемот, который родился в харьковском зверинце.

В просторном вольере для именинницы устроили настоящий праздник. Работники зверинца украсили помещение цветами и сделали для Степаниды импровизированный торт. Его украсили капустой, яблоками и морковью. Такие лакомства бегемотиха пришлись по вкусу, поэтому свой торт моментально съела.

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