Первый в стране центр размножения редких грызунов открыли в киевском зоопарке (фото)

Сейчас грызуны находятся на зимних квартирах со специально установленной системой регулирования микроклимата, где они будут спать до весны.

В Киевском зоопарке открылся первый в Украине Центр размножения и реинтродукции редких грызунов.

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Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Как отмечается, первые виды, с которыми начали работать в Центре – суслик европейский и хомяк европейский.

«Именно эти виды оказались на грани исчезновения по всей Европе из-за интенсивного землепользование и использования токсичных препаратов для обработки полей. И европейские зоологические парки начали развивать программы по их восстановлению. Ведь важно отработать методики. Животные не такие уж и простые в содержании и разведении. Киевский зоопарк разработал программу восстановления вида вместе с Национальным природным парком Хотинский», - рассказал координатор программы кандидат биологических наук Михаил Русин.

Сейчас грызуны на зимних квартирах со специально установленной системой регулирования микроклимата, где они будут спать до весны. А в вольере для животных уже высажена соответствующая растительность.