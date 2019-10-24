В Австралии вернули в дикую природу семерых спасенных пингвинят (видео)
10:44, 24 октября 2019Экология
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Около месяца назад на побережье малышей атаковала собака.
Австралийские спасатели отпустили в дикую природу семерых пингвинят.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Около месяца назад на побережье малышей атаковала собака. Из пяти десятков малышей выжить удалось лишь восьми. Птенцов нашли и выходили неравнодушные волонтеры. Как только дети окрепли, их решили отпустить в открытый океан.
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