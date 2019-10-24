цей матеріал доступний українською

В Австралии вернули в дикую природу семерых спасенных пингвинят (видео)

10:44, 24 октября 2019
Экология
13 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Австралии умерла известная овца-рекордсменка

Около месяца назад на побережье малышей атаковала собака. Из пяти десятков малышей выжить удалось лишь восьми. Птенцов нашли и выходили неравнодушные волонтеры. Как только дети окрепли, их решили отпустить в открытый океан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Австралия