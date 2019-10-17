В Киеве неожиданно расцвели сакуры (фоторепортаж, видео)
16:22, 17 октября 2019Экология
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Период цветения японской вишни обычно выпадает на апрель-май.
В Киеве на Бульваре Верховного Совета расцвели сакуры / "Информатор"
В Киеве на Бульваре Верховного Совета расцвели сакуры. С 12 октября длится «бабье лето», и за это время уже дважды был установлен температурный рекорд. Вероятно, по этой причине деревья порадовали красотой в середине осени.
Период цветения японской вишни выпадает на апрель-май. В этом году сакуры распустились уже во второй раз. Как сообщает Информатор, полюбоваться этим явлением можно по адресу Бульвар Верховного Совета.
В Киеве на бульваре Верховной Рады расцвела японская вишня
Как сообщал УНИАН, сентябрь 2019 года стал самым теплым на планете за всю историю наблюдений.
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