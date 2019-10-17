В Киеве неожиданно расцвели сакуры (фоторепортаж, видео)

Период цветения японской вишни обычно выпадает на апрель-май.

В Киеве на Бульваре Верховного Совета расцвели сакуры. С 12 октября длится «бабье лето», и за это время уже дважды был установлен температурный рекорд. Вероятно, по этой причине деревья порадовали красотой в середине осени.

Период цветения японской вишни выпадает на апрель-май. В этом году сакуры распустились уже во второй раз. Как сообщает Информатор, полюбоваться этим явлением можно по адресу Бульвар Верховного Совета.

Как сообщал УНИАН, сентябрь 2019 года стал самым теплым на планете за всю историю наблюдений.