Огромный айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от Антарктиды (видео)

Ледяная глыба, которая в пять раз больше за Мальту, сейчас дрейфует в океане.

Гигантский айсберг, который размером впятеро больше Мальты, откололся от Антарктиды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Айсберг зафиксировали спутники. Он имеет рекордный вес - 315 миллиардов тонн. Это самая большая ледяная глыба, которая откалывалась от Антарктиды за последние полвека.

На восточном побережье материка такие явления нередки, поэтому откалывание айсберга ученые с климатом не связывают.

Сейчас ледяная глыба дрейфует в океане. Ученые тем временем проверяют, не будет ли вредить она судоходству.

Напомним, ранее власти Италии закрыли дороги и приказали эвакуировать людей из домов возле альпийской вершины Монблан из-за предупреждения о вероятности разрушения части ледника.