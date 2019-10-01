Огромный айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от Антарктиды (видео)
11:23, 01 октября 2019Экология
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Ледяная глыба, которая в пять раз больше за Мальту, сейчас дрейфует в океане.
В пять раз больше Мальты: гигантский айсберг откололся от Антарктиды
Гигантский айсберг, который размером впятеро больше Мальты, откололся от Антарктиды.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Айсберг зафиксировали спутники. Он имеет рекордный вес - 315 миллиардов тонн. Это самая большая ледяная глыба, которая откалывалась от Антарктиды за последние полвека.
На восточном побережье материка такие явления нередки, поэтому откалывание айсберга ученые с климатом не связывают.
Сейчас ледяная глыба дрейфует в океане. Ученые тем временем проверяют, не будет ли вредить она судоходству.
Напомним, ранее власти Италии закрыли дороги и приказали эвакуировать людей из домов возле альпийской вершины Монблан из-за предупреждения о вероятности разрушения части ледника.
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