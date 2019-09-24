В Канаде два медведя подрались посреди дороги (видео)
15:12, 24 сентября 2019Экология
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Пользователи социальной сети распространили видео десятки тысяч раз.
Сначала животные просто рычали, но потом перешли к атаке / Скриншот
Жительница Канады Кери Макгилливрей (Cari McGillivray) стала случайным очевидцем драки двух медведей.
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Видео с хищными борцами девушка выложила в Facebook, собрав десятки тысяч "шеров" среди пользователей.
Кэри говорит, что ехала в тот день по делам, когда заметила драку животных на проезжей части.
Сначала медведи только рычали, но вскоре атаковали друг друга.
Как сообщал УНИАН, в Южно-Камчатском заказнике им. Т. В. Шпиленка приостановили действие туристического маршрута на реке Хакицин, где наблюдается скопление голодных и агрессивных медведей.
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