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В Канаде два медведя подрались посреди дороги (видео)

15:12, 24 сентября 2019
Экология
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Сначала животные просто рычали, но потом перешли к атаке / Скриншот

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Видео с хищными борцами девушка выложила в Facebook, собрав десятки тысяч "шеров" среди пользователей.

Кэри говорит, что ехала в тот день по делам, когда заметила драку животных на проезжей части.

Сначала медведи только рычали, но вскоре атаковали друг друга.

 

Как сообщал УНИАН, в Южно-Камчатском заказнике им. Т. В. Шпиленка приостановили действие туристического маршрута на реке Хакицин, где наблюдается скопление голодных и агрессивных медведей.

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Теги: #Канада#медведи