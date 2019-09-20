В австралийском зоопарке можно будет переночевать с животными

В зоопарке разработали специальные номера и даже ресторан.

Зоопарк в Сиднее (Австралия) предлагает посетителям заночевать с животными. Отдых с дикими животными планируют разнообразить образовательными проектами об охране природы, пишет Lonely planet. Читайте такжеПо всему миру проходят масштабные акции в защиту климата (фоторепортаж) Зоопарк имеет 62 дизайнерские номера и ресторан с цветочными подушками на стульях и панорамой на набережную. Посетители смогут ночью любоваться коалой, меченосцем и другими постоянными обитателями зоопарка. Как сообщал УНИАН, в Сумах компания Gualapack Ukraine, специализирующаяся на изготовлении упаковочных материалов для детского питания, открыла мини-завод по очистке промышленных выбросов, стоимость строительства которого составила почти 115 миллионов гривень.

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