В австралийском зоопарке можно будет переночевать с животными
20:18, 20 сентября 2019Экология
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В зоопарке разработали специальные номера и даже ресторан.
Все комнаты в зоопарке имеют уникальный дизайнерский стиль / Image by Taronga Zoo
Зоопарк в Сиднее (Австралия) предлагает посетителям заночевать с животными.
Отдых с дикими животными планируют разнообразить образовательными проектами об охране природы, пишет Lonely planet.
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Зоопарк имеет 62 дизайнерские номера и ресторан с цветочными подушками на стульях и панорамой на набережную.
Посетители смогут ночью любоваться коалой, меченосцем и другими постоянными обитателями зоопарка.
Как сообщал УНИАН, в Сумах компания Gualapack Ukraine, специализирующаяся на изготовлении упаковочных материалов для детского питания, открыла мини-завод по очистке промышленных выбросов, стоимость строительства которого составила почти 115 миллионов гривень.
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