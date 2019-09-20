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В австралийском зоопарке можно будет переночевать с животными

20:18, 20 сентября 2019
Экология
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Все комнаты в зоопарке имеют уникальный дизайнерский стиль / Image by Taronga Zoo

Отдых с дикими животными планируют разнообразить образовательными проектами об охране природы, пишет Lonely planet.

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Зоопарк имеет 62 дизайнерские номера и ресторан с цветочными подушками на стульях и панорамой на набережную.

Посетители смогут ночью любоваться коалой, меченосцем и другими постоянными обитателями зоопарка.

Как сообщал УНИАН, в Сумах компания Gualapack Ukraine, специализирующаяся на изготовлении упаковочных материалов для детского питания, открыла мини-завод по очистке промышленных выбросов, стоимость строительства которого составила почти 115 миллионов гривень.

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Теги: #зоопарк#Австралия#защита животных