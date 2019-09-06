В США нашли редкую двуглавую гремучую змею
15:47, 06 сентября 2019Экология
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Редкую 20-сантиметровую змею с двумя головами, двумя языками, с четырьмя глазами и одним телом нашли в лесу.
Ученые забрали змею на работу, обеспечили ее кровом и едой / фото abcnews.go.com
Герпетологи (ученые, изучающие пресмыкающихся) из американского штата Нью-Джерси обнаружили древесную гремучую двуглавую змею.
Как отмечается, редкую 20-сантиметровую змею с двумя головами, двумя языками, с четырьмя глазами и одним телом нашли в лесу Дейв Шнайдер и его коллега (имя не указывается). Об этом сообщает ABC.
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По словам Шнайдера, у рептилии возникнут сложности с выживанием в диких условиях. Она медленно передвигаются, тем самым становится легкой добычей для хищников. В связи с этим ученые забрали змею на работу, обеспечили ее кровом и едой.
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