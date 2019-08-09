Во Львове открылся первый в Украине коммунальный стоматкабинет для животных (фоторепортаж)

Отметим, ветеринарная клиника ЛКП«Лев» имеет все необходимое оборудование для качественного оказания стоматологических услуг.

ЛКП «Лев» открыло современный стоматологический кабинет для животных. Это – первая в Украине коммунальная стоматология для кошек и собак.

Об открытии кабинета вечером 8 августа сообщили на Facebook-странице ЛКП.

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В частности там сказано, что ветеринарная клиника ЛКП«Лев» имеет все необходимое оборудование для качественного предоставления стоматологических услуг: ультразвуковой скайлер для снятия твердых зубных отложений, устройства для хирургических вмешательств, фотополимеризатор для наложения пломбировочного материала, рентген-аппарат, монитор пациента, который отслеживает жизненно важные показатели во время анестезии, и др.

«Из коммунальных заведений мы в этом плане – первые в Украине. О частных я должен детально изучить этот вопрос. Как правило, в ветклиниках такие процедуры делают в одной из хирургических комнат, а так, чтобы отдельно как кабинет – такого не видела», – сказала ZAXID.NET директор ЛКП«Лев» Оксана Кошак.

«Во рту собак и кошек существует около 300 различных видов бактерий, которые, проникая в кровяное русло, вызывают сердечную, почечную, печеночную недостаточности. Вместе со слюной и кормом бактерии вызывают гастрит, расстройства пищеварения и другие заболевания. Именно поэтому проблема ротовой полости – это проблема целого организма», – рассказал ветврач-стоматолог ЛКП «Лев» Василий Захарчук.

Самой популярной процедурой является так называемая «чистка зубов». У собак часто встречаются случаи, когда постоянные зубы вырастают, а молочные еще не выпадают. У котов очень часто встречается одонтокластна резорбция зубов и гингивостоматиты. Также часто встречаются различные новообразования и другие аномалии. Но, при своевременном обращении к специалисту все эти проблемы можно быстро и качественно устранить.

Напомним, в марте на базе ЛКП «Лев» открылся первый в Западной Украине банк крови для кошек и собак. А уже через пять дней после открытия благодаря банку в ветклинике коммунального предприятия спасли первое животное – собачку Грету породы хаски, которой было всего 2,5 месяца. У животного обнаружили бабезии – внутриклеточные паразиты, которые поражают эритроциты крови у животных и людей. Оно срочно нуждалось в помощи.