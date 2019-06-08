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Альпинисты спустили 11 тонн мусора с Эвереста

09:58, 08 июня 2019
Экология
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REUTERS

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Об этом сообщает ВВС. На Эвересте также нашли тела четырех альпинистов, которых не удалось опознать.

Поисковики сообщили, что склоны горы усеяны использованными кислородными баллонами, порванными палатками, банками и даже человеческими экскрементами.

Как сообщал УНИАН, ранее в Гималаях исчезли восемь альпинистов.

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Теги: #мусор#Эверест#альпинист