Альпинисты спустили 11 тонн мусора с Эвереста

Поисковики сообщили, что склоны горы усеяны использованными кислородными баллонами, порванными палатками, банками и даже человеческими экскрементами.

В рамках программы по очистке Эвереста непальские альпинисты спустили около 11 тонн мусора. На это у них ушло полтора месяца.

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Об этом сообщает ВВС. На Эвересте также нашли тела четырех альпинистов, которых не удалось опознать.

Поисковики сообщили, что склоны горы усеяны использованными кислородными баллонами, порванными палатками, банками и даже человеческими экскрементами.

Как сообщал УНИАН, ранее в Гималаях исчезли восемь альпинистов.