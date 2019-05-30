В Харькове появится самый большой в Украине парк птиц

Отметим также, что кроме непосредственной работы по сохранению биологического разнообразия проект «Парк птиц» планируется использовать как экообразовательную площадку.

В харьковском "Фельдман Экопарк" стартует новый проект «Парк птиц», направленный на сохранение и возвращение к природной среде редких видов пернатых, а также популяризацию этого направления зоозащиту и экообразование молодежи.

Планируется создание крупнейшего в Украине и одного из крупнейших в Европе комплекса орнитологических вольеров, где будут представлены как местные краснокнижные, так и экзотические птицы. Через неделю состоится открытие первого вольера для птиц-падальников - в нем поселят грифов, а чуть позже и белоголовых сипов, пишет slk.kh.ua.

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Отметим, что проект «Парк птиц» реализуется в рамках программы Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR) «Сохранение, мониторинг и перспективная реинтродукция хищных птиц и сов Евразии» при поддержке ряда украинских и зарубежных зоопарков.

"Сейчас ведется строительство вольеров для сов и филинов, орланов и других хищных птиц нашего континента. Рядом будут обитать птицы-носороги, различные попугаи - самые разнообразные представители пернатой фауны Африки, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании. В перспективе появятся новые ландшафтные экспозиционные зоны с водоплавающими и нелітаючими птицами. Все вместе орнитологические вольеры составят комплекс «Парк птиц», который, мы считаем, будет одним из крупнейших за видовым разнообразием в Украине, - рассказали в Фельдман Экопарк. - Вскоре ожидаем значительное пернатая пополнение нашей зооколлекцию в рамках сотрудничества с европейскими партнерами по линии ЕАZА, а также зоопарками Армении, Казахстана, Узбекистана. Большую консультационную помощь в развитии проекта нам оказывает Одесский зоопарк, который имеет наибольший опыт в вопросах разведения и реинтродукции птиц, в том числе, краснокнижных видов".

Отметим также, что кроме непосредственной работы по сохранению биологического разнообразия проект «Парк птиц» планируется использовать как экообразовательную площадку, на базе которого будут проводиться занятия для школьников и студентов, зоозащитные акции.

Напомним, что коллекция пернатых Фельдман Экопарк насчитывает почти 1500 особей более 150 видов. Также напомним, что на базе Социально-гуманитарного мультикомплекса реализуется проект по созданию и изучению птичьих гнезд «Спасем птиц вместе», ежегодно организуется челендж «Съела - полетела» по изготовлению кормушек для пернатых, а также регулярно проводятся акции по выпуску в природу певчих птиц и фазанов.