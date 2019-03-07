В Днепре дети раздали прохожим полтысячи искусственных крокусов (видео)

Большинство разновидностей первоцветов законом запрещено собирать, продавать и покупать.

В центре Днепра дети раздали прохожим полтысячи искусственных крокусов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Дети рассказывали взрослым, как растения из Красной книги нещадно уничтожают ради непродолжительной радости. И таким образом они призвали взрослых отказаться от уничтожения первоцветов.

Надо отметить, что детские изделия выглядят так же, как и настоящие растения, поэтому большинство прохожих было удивлено.

В свою очередь экологические инспекторы напоминают: большинство разновидностей первоцветов законом запрещено собирать, продавать и покупать. Штраф для нарушителей может достигать более трех с половиной тысяч гривень.