В Днепре дети раздали прохожим полтысячи искусственных крокусов (видео)
14:33, 07 марта 2019Экология
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Большинство разновидностей первоцветов законом запрещено собирать, продавать и покупать.
Детские изделия выглядят так же, как и настоящие растения / скриншот
В центре Днепра дети раздали прохожим полтысячи искусственных крокусов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Дети рассказывали взрослым, как растения из Красной книги нещадно уничтожают ради непродолжительной радости. И таким образом они призвали взрослых отказаться от уничтожения первоцветов.
Надо отметить, что детские изделия выглядят так же, как и настоящие растения, поэтому большинство прохожих было удивлено.
В свою очередь экологические инспекторы напоминают: большинство разновидностей первоцветов законом запрещено собирать, продавать и покупать. Штраф для нарушителей может достигать более трех с половиной тысяч гривень.
В центре Днепра прохожим раздали полтысячи искусственных крокусов
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