​​​​​​​В своем заявлении госпожа Олен заявила, что совершила "серьезную ошибку".

Немецкая журналистка извинилась после того, как ее поймали на размазывании грязи на одежде за несколько минут до выступления по телевидению в пострадавшем в результате наводнения городе.

Об этом пишет BBC.

39-летняя Сюзанна Олен заявила, что ей стыдно за такой вид.

В то же время телекомпания RTL, где работает журналистка, отстранила женщину от работы за нарушение корпоративной этики. Видео неприятного конфуза стало в сети вирусным.

Читайте такжеВ центре Киева под зданием МИД заметили пасущихся коз (фото)В своем заявлении госпожа Олен заявила, что совершила "серьезную ошибку". Она вела репортаж из Бад-Мюнстерайфеля в Северной Рейн-Вестфалии, где на прошлой неделе выпало рекордное количество осадков. Проливные дожди разрушили дома и унесли жизни десятков жителей.

39-летняя журналистка отметила, что помогала пострадавшим за несколько дней до съемок в программе "Доброе утро, Германия" на RTL. Но накануне выхода в эфир ей "было стыдно стоять перед камерой в чистой одежде". Не задумываясь, она добавила: "Я размазала грязь на одежде".

Сторонние наблюдатели сняли в этот момент видео, на котором госпожа Олен наклоняется, чтобы размазать грязь на руках и одежде.

Журналистку отправили в отпуск. Телекомпания не ответила, будут ли принимать какие-то меры в связи с поведением своей сотрудницы.

На прошлой неделе на Германию налетел циклон "Бернд", который принес с собой мощные дожди сразу в несколько федеральных землях страны. В результате стихии без вести пропали более 1300 человек.

Из-за непрекращающихся ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были привлечены вертолеты.

В минувшую субботу число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии возросло до 133 человек.

Автор: Яна Ставская