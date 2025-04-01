Этот увлекательный психологический тест всего за минуту расскажет о вашем отношении к себе и другим людям.

Некоторые свои действия мы совершаем абсолютно интуитивно, не задумываясь о том, почему поступаем именно так. Но психологи научились расшифровывать эти тайные "знаки" с помощью простых тестов.

Популярный тест "Я - ваш психолог, выберите себе место", предложенный ниже, может поведать о том, насколько вы открытый человек, любите ли вы общество или предпочитаете одиночество, доверяете ли другим, как решаете проблемы и так далее.

Выберите себе место - тест по картинкам

Итак, представьте, что вы пришли на прием к психотерапевту. Не будем строить догадки, почему вы к нему вообще пошли, предположим, что каких-либо проблем у вас нет, но нужно посетить врача с визитом в процессе ежегодного медосмотра.

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Вы вошли в кабинет к врачу - и вместо одного стула видите аж 11 разных стульев, кресел и других мест для сидения. Врач просит вас выбрать себе место, на котором вы будете чувствовать себя наиболее комфортно. Посмотрите на рисунок ниже и сделайте свой выбор.

Вот что говорит ваш выбор о вас.

Место №1

Вы сближаетесь с людьми не сразу, предпочитая держать их на расстоянии. Так вы чувствуете себя спокойнее. Но вы можете попробовать сократить эту дистанцию - следует быть более открытым с окружающими.

Место №2

Вам не чуждо чувство превосходства над другими и привыкли делать все по-своему. Вы можете продолжать в том же духе, но без высокомерия. Это отталкивает от вас других людей.

Место №3

Вы не любите, когда на вас обращают слишком много внимания. И, хотя время от времени вы чувствуете себя одиноким, все равно предпочитаете избегать шумных и многолюдных сборищ. Попробуйте стать немного смелее и более общительным.

Место №4

Вы - мечтатель. Ваш внутренний мир имеет для вас первостепенное значение. Причем, порой вы погружены в него настолько, что можете потеряться в мыслях и казаться безразличным. Вам следует найти баланс между внутренним и внешним миром.

Место №5

Духовность вы цените намного больше, чем материальный мир. Однако не стоит игнорировать материальное - вам следует поработать над тем, чтобы найти баланс между первым и вторым.

Место №6

Вы слишком сильно любите себя. Вы умеете любить и других, нона первое место вы ставите себя, а потом уже остальных. Если у вас все в порядке, то и другие будут в порядке. Однако вам следует перестать обвинять других в своих поступках.

Место №7

Вы знаете, чего хотите, и честны с собой. Вы пойдете к психотерапевту только для того, чтобы получить диагноз, потому что считаете, что у вас нет проблем. Продолжайте идти по этому пути, но не поддавайтесь "предвзятому мнению", к которому вы склонны.

Место №8

Вы привыкли все и везде контролировать и очень мало доверяете людям. Вам следует расслабиться и начать больше доверять другим.

Место №9

Для вас важнее всего практичность и четкость во всем, что вы делаете. Ваш девиз: "Если что-то делаешь, то делай это хорошо". Этот девиз хорош, но не стоит зацикливаться на совершенстве, которое вам присуще.

Место №10

Работайте над своей самооценкой. Возможно, вы были не единственным ребенком в семье или не получали достаточно внимания, но это не значит, что с вами что-то не так. Научитесь ценить себя и свои качества.

Место №11

Вы - довольно спокойный человек и вас трудно вывести из равновесия. Даже к серьезным проблемам вы относитесь с позиции "Что может быть так плохо, что я не могу решить эту проблему?"

Ну как, вы узнали себя по описанию? Поделитесь этим тестом с друзьями, чтобы немного лучше понять их сильны и слабые стороны личности.

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