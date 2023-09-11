Хотя не существует чудодейственной диеты, способной вылечить артрит, некоторые исследования показывают, что определенные продукты могут помочь ослабить симптомы.

Артрит тревожит многих людей по достижению пенсионного возраста, а некоторых и раньше. Хроническое воспаление характеризируется болью, отеком и повышением температуры в суставах, но симптомы можно контролировать не только лекарствами, но и питанием.

По словам доктора Сунни Пателя из Dish Dash Deets, противовоспалительная диета может сыграть "значительную" роль в уменьшении боли при артрите.

"Хотя питание не может быть лекарством от артрита, включение этих продуктов в ваш рацион потенциально может помочь облегчить симптомы и улучшить общее состояние суставов", — рассказал врач изданию Express.

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"Лучшими" противовоспалительными продуктами считаются:

Жирная рыба

По словам доктора, богатая жирными кислотами омега-3 рыба, такая как лосось, скумбрия, сардины и форель, может помочь уменьшить боль и скованность суставов у людей с артритом.

Доктор Патель рекомендовал употреблять как минимум две порции жирной рыбы в неделю, причем каждая порция должна составлять от 85 до 120 граммов, чтобы получить "хорошую дозу" жирных кислот омега-3.

Куркума

Эта специя известна сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, поскольку содержит куркумин.

"Конкретных ежедневных рекомендаций по куркуме не существует, но регулярное включение ее в свой рацион (в сочетании с черным перцем для улучшения ее усвоения) в качестве специи может быть полезным", — сказал врач.

Всемирная организация здравоохранения определила, что от нуля до трех миллиграммов на килограмм веса тела является приемлемой суточной нормой куркумы.

Имбирь

Независимо от того, пьете ли вы его с чаем или добавляете в еду, имбирь обладает естественными противовоспалительными свойствами, которые могут помочь облегчить боль при артрите.

Врач рекомендовал включать в свой ежедневный рацион одну-две чайные ложки свежего имбиря или имбирного порошка.

Ягоды

Ягоды богаты антиоксидантами и противовоспалительными соединениями. Эти свойства могут помочь уменьшить воспаление и окислительный процесс в организме, объяснил доктор Патель.

Он добавил: "Старайтесь съедать хотя бы одну чашку ягод в день в рамках потребления фруктов. Это обеспечивает хороший источник антиоксидантов".

Зелень

Листовая зелень, в том числе шпинат и капуста, являются естественными источниками витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалениями. Поэтому врач посоветовал включать порцию листовой зелени в свой ежедневный рацион, например, в виде салатов или смузи.

Хотя количество каждого противовоспалительного продукта, необходимое для получения пользы, может варьироваться в зависимости от индивидуальных факторов, таких как возраст, пол, уровень активности и общий рацион питания, общие рекомендации могут дать результат, заключил эксперт.

Как бороться с холестерином - советы врача-диетолога

Практикующий диетолог Элисон Каллен отметила, что недостаточное употребление белка и слишком большое количество рафинированных углеводов могут стимулировать снижение выработки желчи, уменьшая количество холестерина, выводимого из организма. Она назвала продукты, которые стоит включить в рацион, чтобы держать холестерин под контролем.

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