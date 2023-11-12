Такой хлеб идеально сочетается с классическими спагетти или сливочным соусом, или даже с тарелкой супа.

Домашний чесночный хлеб - восхитительный гарнир, который можно приготовить на ужин в эти выходные. Конечно, такой хлеб можно купить и в магазине, но гораздо интереснее будет испечь его самостоятельно.

Джейми Оливер делится рецептом роскошного чесночного хлеба с петрушкой, лимоном и сливочным сыром, который никого не оставит равнодушным. Рецепт вкусной выпечки опубликовало издание Express.

Для приготовления вкуснейшего чесночного хлеба вам понадобится:

Один пакетик сухих дрожжей весом 7 г.

500 г муки, плюс еще немного для присыпки

Оливковое масло

50 г белого или цельнозернового хлеба

Один большой пучок петрушки (60 г)

Три зубчика чеснока

Один лимон

200 г сливочного сыра

Способ приготовления чесночного хлеба от Джейми Оливера

Налейте 325 мл теплой воды в большую миску. Добавьте дрожжи и перемешайте две минуты. Добавьте муку и щедрую щепотку соли. Перемешивайте вилкой, а потом рукой до тех пор, пока тесто не соберется в шар. Вымесите тесто на присыпанной мукой поверхности в течение пяти минут или пока оно не станет шелковистым и эластичным. При необходимости можно добавить больше муки. Сформируйте шар и поместите его в слегка смазанную маслом миску. Накройте чистым влажным полотенцем и поставьте в теплое место на час или пока оно не увеличится вдвое. В это время хлеб измельчите в блендере до состояния крошки. Смажьте два противня размером 20 х 30 см оливковым маслом и равномерно присыпьте хлебной крошкой. Измельчите листья петрушки. Добавьте зубчики чеснока и пробейте в блендере до получения однородной массы. Добавьте лимонный сок и сливочный сыр, затем еще раз перемешайте. Добавьте приправы и соль по вкусу. Сделайте обминку теста, затем разделите его на две половины. По очереди растяните каждую из них на противне 30х50 см. Распределите половину смеси из петрушки, чеснока и сливочного сыра, оставляя границу шириной 5 см вдоль длинной стороны, которая находится дальше всего от вас. Аккуратно сверните тесто, начиная со стороны перед собой, чтобы получился длинный рулет. Острым ножом разрежьте рулет на 18 частей, затем выложите их на присыпанный хлебом противень разрезом вверх. Поместите их достаточно близко друг к другу. Накройте противень и оставьте в холодильнике на ночь. Если вы планируете готовить чесночный хлеб в тот же день, достаточно 45 минут (или до тех пор, пока его размер не увеличится вдвое). Разогрейте духовку до 220°C. Выпекайте на верхнем уровне в течение 20 минут или до золотистого цвета. В завершение сбрызните небольшим количеством оливкового масла.

Чесночный хлеб Джейми идеально сочетается с классическими спагетти или сливочным соусом, или даже с тарелкой супа – вы можете экспериентировать безгранично.

Видео дня

Если вас заинтересовали рецепты от Джейми, попробуйте приготовить вкуснейшее шоколадное печенье по его рецепту. Джейми утверждает, что такое шоколадное печенье не стыдно будет подать гостям к столу. Оно очень вкусное, никто и не заподозрит, что у вас ушло на него каких-то 20 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: