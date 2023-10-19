Рассказываем, почему собака ест человеческий кал, кошачий или даже свой.

Некоторые ветеринары утверждают, что копрофагия у собак - это наследственный фактор. Ответ на вопрос о том, почему собака ест кал на улице или дома, кроется в схожести животного с волком - то есть, животное повторяет за своими предками. УНИАН выяснил, какие еще причины могут быть и что с этим делать.

Почему собака ест фекалии - главные причины

Для того чтобы понять, чего не хватает собаке, если она ест кал, нужно обратить внимание, прежде всего, на образ жизни питомца. Опытные собаководы и врачи называют несколько факторов, которые могут спровоцировать такую пищевую привычку.

Скука

Если ваш пес скучает, не получает достаточно внимания, мало играет и много времени проводит один, он может начать поедать фекалии. Тем самым животное пытается привлечь к себе внимание хозяина - даже таким варварским методом.

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Соперничество

Некоторые владельцы взрослых псов и щенков не понимают, почему собака ест кал кошки. На самом деле, причина кроется в доминанте - не важно, кто появился в квартире первым, каждому из животных важно показать свое лидерство. В таком случае собака начинает уничтожать фекалии кошки, чтобы убрать хотя бы этот признак ее присутствия в доме.

Учитывайте, что если на улице собака ест кошачий кал - последствия будут неприятными. В экскрементах дворовых котов, как правило, есть яйца глистов или взрослые особи. Употребляя такое "лакомство", пес тоже окажется заражен паразитами.

Голод

Еще одна распространенная причина поедания фекалий - банальная нехватка пищи. В зависимости от породы и от возраста животному нужно разное количество еды. Именно поэтому вы, как хозяин, обязаны обеспечить собаку насыщенным и разнообразным питанием. Если этого не сделать, животное будет вынуждено добывать необходимые микро- и макроэлементы самостоятельно.

Если ваша собака ест кал - чего не хватает, выяснить нетрудно. В 99% случаев причина кроется именно в несбалансированном питании. Можно отвести животное к ветеринару, чтобы он провел диагностику и сказал, каких именно веществ не хватает собаке. Отталкиваясь от полученной информации, специалист выпишет наиболее эффективные витамины, чтобы собака не ела кал, которые восполнят баланс и помогут быстро отучить питомца от вредной привычки.

Заметили, что собака ест кал - что делать нельзя

Если вы не понимаете, что дать собаке от поедания фекалий, кроме "ремня", то запомните - бить животное категорически запрещено. Как минимум, потому что именно такое обращение часто становится причиной поедания экскрементов.

Работает это просто - собака может испытать стресс или не пойти на прогулку из-за вашей занятости (лени), а потом "сделать кучу" в доме. Если вы постоянно ее за это ругаете и бьете, животное попытается быстрее уничтожить следы преступления - съесть свой кал - лишь бы снова ее не наказали.

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