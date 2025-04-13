Этот тест на тип личности может раскрыть вашего римского бога-покровителя.

Руки способны раскрыть множество сокровенных аспектов вашей личности. Быстрый психологический тест на характер по длине пальцев даст ценную информацию о ваших доминирующих чертах.

Согласно хиромантии, "каждая область ладони и пальцев связана с богом или богиней, и особенности этой области указывают на природу соответствующего аспекта".

По мнению хиромантов:

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указательный палец - палец Юпитера;

средний - Сатурна;

безымянный - Аполлона или Солнца;

мизинец - Меркурия.

У большого пальца покровителей нет. У каждого из нас есть свой доминирующий палец, которые длиннее прочих. Он демонстрирует подлинную природу человека.

Чтоб пройти этот психологический тест, внимательно посмотрите на свои руки и сравните их с рисунком ниже.

Тест на черты характера по длине пальца - результаты

Теперь рассмотрим ваши особенности в зависимости от доминирующего пальца.

Сильный большой палец

В хиромантии он представляет силу воли, способность доводить дела до конца и удерживать себя от того, что вы не должны делать. Чем он больше, тем лучше ваша выносливость.

Людей с доминирующим большим пальцем обычно называют "манифесторами". Они полны решимости и выбрав цель для реализации готовы двигаться к ней до достижения.

Такие люди обычно считают остальных ленивыми. Именно из этой категории личностей чаще всего получаются руководители, которые всегда все успевают.

Сильный указательный палец

Если ваш указательный длиннее безымянного, то ваша правящая планета связана с римским царем богов - Юпитером.

Он считался сильным, тактическим лидером - "божественным свидетелем клятв, священным доверием, на котором основаны справедливость и хорошее правительство". Считается, что такие люди рождены для власти. Они прирожденные лидеры с глубоким чувством собственного достоинства. Не боятся самокритики и считают, что честность и прямота - это лучший подход в жизни.

Такие люди не стремятся оказаться в центре внимания, но эта роль сама может найти их, поскольку другие инстинктивно смотрят на них снизу вверх.

Сильный средний палец

Ваш покровитель Сатурн - бог "зарождения, распада, изобилия, богатства, сельского хозяйства, периодического обновления и освобождения". Именно в храме этого божества на Римском форуме размещали государственную казну.

Поскольку у него было много обязанностей, то и представители Сатурна склонны к ответственности. У вас очень сильное чувство дисциплины.

Конечно, физиологически этот палец у всех самый длинный. Но чтоб определить принадлежность к Сатурну, нужно посмотреть, насколько он возвышается над соседями.

Если они не дотягиваются до середины верхней фаланги Сатурна, то он у вас доминирующий. Это значит, что вы надежный, стойкий, ответственный и серьезно относитесь к своим обязанностям в семье, работе и в жизни в целом. Вы надежный человек, который доводит дела до конца.

Сильный безымянный палец

Безымянный палец можно считать "сильным", если он на полсантиметра длиннее указательного.

Ваш покровитель Аполлон - бог "музыки, истины и пророчества, исцеления, солнца и света, чумы, поэзии и многого другого". Он также руководит хором девяти муз. Доминирование этого пальца указывает на чувство безграничного творчества у его обладателя.

Если ваш покровитель Аполлон, то вы невероятно креативны, будь то искусство, кулинария, решение проблем дома и на работе. Вы тот, кто всегда мыслит нестандартно и ищет креативные решения проблем.

Можете немного витать в облаках и склонны к забывчивости, поскольку никогда не перестаете мечтать.

Сильный мизинец

Если он выступает над верхней фалангой безымянного, то ваш покровитель Меркурий. Часто это палец может слегка изгибаться, что тоже несет в себе важную информацию.

Если изгиб идет в сторону соседних пальцев, то вы склонны "изгибать" правду, а если слегка в сторону, то вы - прекрасный рассказчик.

Меркурий наградил вас коммуникационными навыками. Вы отличный собеседник, который эффективно доносит свою мысль. По жизни вы сталкиваетесь с минимальным недопонимаем. Окружающие знают, что вашим словам можно доверять и вы не будете ходить вокруг да около.

Важно помнить, что это развлекательный тест - психологический анализ он заменить не может, так как люди очень сложные существа.

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