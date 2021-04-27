Женщина настойчиво просила жениться на ней полицейского, который задерживал ее за преследование другого человека.

В Японии в префектуре Нара арестовали 37-летнюю Канако Ониши за преследование полицейского, который ранее задерживал ее за преследование.

Читайте такжеРади подарков японец встречался одновременно с 35 девушками - его арестовалиО курьезном аресте серийной преследовательницы пишет Tokyo Reporter.

Женщина познакомилась со своей новой жертвой, 40-летним помощником инспектора, когда тот арестовал ее по делу о преследовании другого человека.

Она отправила полицейскому три письма с просьбой жениться на ней. После этого ей вынесли предупреждение, но она его проигнорировала и написала еще одно письмо:

«Я хочу стать частью твоего косэки (книга семейного реестра в Японии). Я не хочу жить отдельно. Думаю, я влюбилась».

Женщину обвинили в нарушении закона о контроле над сталкерами. По данным полиции, она признала вину.

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Автор: Катерина Шварц