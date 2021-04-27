В Японии в префектуре Нара арестовали 37-летнюю Канако Ониши за преследование полицейского, который ранее задерживал ее за преследование.
Читайте такжеРади подарков японец встречался одновременно с 35 девушками - его арестовалиО курьезном аресте серийной преследовательницы пишет Tokyo Reporter.
Женщина познакомилась со своей новой жертвой, 40-летним помощником инспектора, когда тот арестовал ее по делу о преследовании другого человека.
Она отправила полицейскому три письма с просьбой жениться на ней. После этого ей вынесли предупреждение, но она его проигнорировала и написала еще одно письмо:
«Я хочу стать частью твоего косэки (книга семейного реестра в Японии). Я не хочу жить отдельно. Думаю, я влюбилась».
Женщину обвинили в нарушении закона о контроле над сталкерами. По данным полиции, она признала вину.
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