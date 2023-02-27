Женщина разозлилась из-за состава полученного заказа.

В Соединенных Штатах Америки женщина умышленно протаранила ресторан своим внедорожником. Причиной странного инцидента, который произошел в Джорджии, стало отсутствие печенья в ее заказе.

Как сообщает Fox News, 50-летняя американка возмутилась отсутствием печенья в своем заказе. Из-за этого она села за руль и протаранила на машине заведение Popeyes. При этом женщина едва не сбила 18-летнюю сотрудницу ресторана.

"Менеджер сказал, что ресторан исправил ошибку и дал ей печенье до аварии. Менеджер также сказал, что женщина угрожала персоналу перед инцидентом, в частности звонила в заведение и угрожала загнать свою машину в здание", – отмечает издание.

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После того, как американка совершила аварию, она скрылась с места происшествия и направилась на юг по шоссе Гордон. Правоохранителям удалось отыскать внедорожник. Он стоял у дома женщины с поврежденной передней частью.

Отмечается, что американку поместили в центр заключения и назначили залог в размере более 4000 долларов. Пока неизвестно, останется ли женщина под стражей.

Инциденты в США: громкие новости

В начале февраля в США сошел с рельсов и загорелся поезд с химикатами. Авария подвижного состава с опасными веществами произошла в штате Огайо. Тогда из-за горения токсичных веществ власти даже приняли решение эвакуировать население.

В ноябре в Штатах произошла катастрофа на авиашоу. В небе столкнулись бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress и самолет Bell P – 63. Оба – очень редкие экземпляры.

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