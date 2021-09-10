По шведским правилам имена не должны быть оскорбительными, представлять опасность для носителя или быть похожими на фамилии.

В Швеции власти отклонили просьбу супругов назвать сына Владимиром Путиным.

Родители должны сообщать имена новорожденных в шведское налоговое агентство, пишет The Local. Семейная пара из города Лахольм на юге страны очень хотела назвать ребенка Владимиром Путиным, однако ведомство не разрешило.

По шведским законам имена не должны быть оскорбительными, представлять опасность для носителя или явно походить на фамилии. Как отмечает издание, неясно, какой из этих принципов лег в основу решения налогового органа.

В то же время это не первый случай, когда ведомство отклоняет подобные запросы. Среди других имен, которыми в Швеции не разрешали называть детей, Форд, Аллах, Пильзнер и К.

Читайте такжеВ сети появилась новая матерная песня о ПутинеПо данным Статистического управления Швеции, всего в стране проживают 1 413 мужчин по имени Владимир. Кроме того, по крайней мере двое людей могут носить имя Путин, однако точно неизвестно, так как в статистической базе данных не указывается информация о наличии менее двух носителей по соображениям конфиденциальности.

Ранее в Министерстве юстиции Украины рассказали о самых популярных и экзотических именах, которые родители давали своим новорожденным детям в первом полугодии 2021 года.

Среди необычных имен встречались, в частности, Ахилес, Принц, Одиссей, Царь, Куонг Кионг, Искра, Империя, Росинка, Мелодисон и Ильинка.

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Автор: Катерина Комолова