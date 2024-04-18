В частности жасминовый чай может защитить организм человека от сердечных заболеваний.

Чай уже давно ассоциируется с положительным влиянием на здоровье человека. Если вы любите жасминовый чай или же хотите добавить его в свой рацион, то издание EatingWell рассказало, что произойдет с вашим организмом, если пить его на постоянной основе.

Несмотря на то, что исследований о пользе для здоровья жасминового чая не достаточно, большинство таких напитков изготавливают из зеленых чайных листьев, из-за чего они имеют одинаковые преимущества для здоровья.

В издании отмечают, что чашка зеленого чая с жасмином может помочь вам справиться со стрессом и расслабиться. По данным предыдущих исследований, аромат жасминового чая может успокоить вашу нервную систему. Также чайные листья имеют аминокислоту L-теанин, что может снизить уровень стресса и тревоги.

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"Сочетание кофеина и L-теанина в зеленом чае способствует спокойному и одновременно бодрому уму, в отличие от прилива кофеина, который вы чувствуете при употреблении кофе", - добавили в материале.

Кроме того, зеленый чай может помочь поддержать пищеварение и здоровье кишечника. Жасминовый чай содержит полифенолы, которые могут положительно влиять на кишечные бактерии и воспаление, отметила нутрициолог Алиса Симпсон. Также он обладает не только противовоспалительным действием, но и поддерживает здоровый микробиом кишечника. Это связано со снижением частоты хронических заболеваний.

По словам доктора философии Меган Берд, жасминовый чай может защитить вас от сердечных заболеваний с помощью полифенолов, которые в нем содержатся.

"Эти антиоксиданты защищают от образования артериальных бляшек и помогают снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП", - объяснила она.

Также употребление зеленого чая связано со снижением артериального давления и со снижением риска инсульта на 21%.

Несмотря на то, что употребление жасминового или зеленого чая ассоциируется со многими преимуществами для здоровья, стоит помнить, что он имеет кофеин. Поэтому чрезмерное его употребление может вызвать тревожность, дрожь, головную боль, тошноту, беспокойство, учащенное сердцебиение или проблемы со сном.

"Некоторые люди более чувствительны к кофеину, чем другие, но 400 миллиграммов кофеина (количество в 10 чашках жасминового чая, заваренного с зеленым чаем) - это максимальная суточная норма кофеина, которую должны потреблять здоровые взрослые люди, согласно данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Кроме того, если вы беременны, пытаетесь забеременеть или кормите грудью, поговорите со своим врачом о безопасном уровне потребления кофеина", - добавили в издании.

Чем еще полезен чай

Ранее специалисты назвали 10 лучших видов чая, которые полезны для вашего здоровья. Среди таких напитков есть зеленый, черный, белый и ромашковый. В частности зеленый чай считают одним из самых полезных для здоровья, а также он имеет особенности в своем приготовлении.

"Листья быстро собирают и пропаривают, чтобы предотвратить окисление, что позволяет им сохранить свой естественный зеленый цвет и мощный питательный профиль. Этот процесс гарантирует, что зеленый чай богат катехинами, в частности галлат эпигаллокатехина (EGCG), мощный антиоксидант, известный своими бесчисленными преимуществами для здоровья", - рассказали в материале издания health.

Кроме того, эксперты назвали лучший чай против гипертонии. Им оказался также зеленый чай, ведь он содержит катехины, тип антиоксиданта, который может улучшить функцию кровеносных сосудов и улучшить здоровье сердца.

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