Для того чтобы узнать свою судьбу, не обязательно заказывать дорогостоящее гадание - прогноз на будущее можно составить по чашке кофе.

Эксперты по эзотерике утверждают, что человек сам может узнать, что его ожидает в ближайшем будущем. Особенно важно это выяснить во время окончания цикла - например, в конце сезона. УНИАН выяснил, как сделать такое гадание - прогноз на будущее точен даже по обычной, казалось бы, картинке.

Супер-точный прогноз на будущее - гадание по чашке кофе

Если вы хотите узнать свой прогноз на ближайшее будущее, выберите одну из чашек кофе, изображенных на картинке. Та, которая покажется вам наиболее привлекательной, несет в себе тайный смысл. Расшифровку вашего выбора мы приводим ниже, чтобы такое предсказание онлайн "сработало" для каждого из вас.

Чашка № 1

В конце ноября вас ждет судьбоносное событие, вам нужно принять очень важное решение. Скорее всего, вы долго сомневались и вынашивали идею, не могли решиться на что-то. Смена сезона - наиболее удачное время для этого, поэтому отбросьте свои страхи и смело двигайтесь вперед - фортуна на вашей стороне.

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Чашка № 2

Тишина и спокойствие - это то, что ожидает вас в ближайшие две недели. Никаких травмирующих ситуаций не предвидится, вам лучше сосредоточиться на рутинных и монотонных делах. В этой стабильности постарайтесь привести дела в порядок - займитесь собой или семьей.

Чашка № 3

Эзотерика гласит, что в крайние две недели ноября вас ждет увлекательное путешествие или неожиданная встреча, которая перевернет с ног на голову всю жизнь. Эти события наполнят вас счастьем и радостью, подарят силы, которых так не хватает, поэтому не сопротивляйтесь, а смело действуйте.

Чашка № 4

Тех, кто выбрал четвертую чашку, ждут перемены, связанные с профессиональной деятельностью. Это может быть как ситуация, способная изменить ваше текущее рабочее русло, так и полная смена ракурса. Осень - время перемен, и в вашей жизни они наступят стремительно.

Чашка № 5

В конце ноября вы встретите любовь всей своей жизни - не сомневайтесь в этом. Именно с 15 по 30 ноября удастся познакомиться с человеком, который изменит все вокруг и внутри вас. События могут развиться двумя путями - или это будет принципиально новый знакомый, или ваш приятель перейдет в новый статус.

Чашка № 6

Велики шансы изменения в вашем окружении в конце ноября. Со многими людьми попрощаетесь, некоторых, наоборот, впустите в свою судьбу. Жизнь предоставит вам возможность переоценить ценности и сделать выводы, результат которых не заставит себя ждать - все изменится к лучшему.

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