Автор рецепта заявляет, что после того, как попробовал торт, готовил его десятки раз.

King Arthur Baking Company, ранее King Arthur Flour Company, является американским поставщиком муки, ингредиентов, смесей для выпечки, кулинарных книг и выпечки. Lemon Bliss Cake — один их десерт, который получил невероятную популярность, пишет Simply Recipes.

Почему его любят и как его приготовить

Этот солнечный, мягкий, насыщенно-лимонный пирог остаётся свежим и влажным почти целую неделю. Но мало кому удается не съесть его в течение первых нескольких дней.

Приготовить этот восхитительный пирог несложно. По сути, это классический Бандт. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты — для самого пирога: 16 столовых ложек (227 грамм) несолёного сливочного масла, комнатной температуры (не ниже 18°C), 2 стакана (397 г) сахарного песка, 1 чайная ложка поваренной соли, 4 крупных яйца комнатной температуры, 2 чайные ложки разрыхлителя, 3 стакана пшеничной муки, 1 стакан (227 г) молока, предпочтительно цельного, комнатной температуры, цедра 2 лимонов или 3/4 чайной ложки лимонного масла, 1/4 стакана (24 г) миндальной муки — для присыпки формы (по желанию); для глазури: 1/3 стакана (74 г) свежевыжатого лимонного сока (примерно из 1,5 сочных лимонов), 3/4 стакана (149 г) сахарного песка; лимонная помадка (по желанию): 1 1/2 стакана (170 г) просеянной сахарной пудры, щепотка поваренной соли и 2–3 столовые ложки (28–43 г) свежевыжатого лимонного сока.

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Разогрейте духовку до 175 градусов Цельсия.

Взбейте вместе масло, сахар и соль, сначала до однородности, затем до пушистости и светлого оттенка.

Добавляйте яйца по одному, хорошо взбивая после каждого добавления. Поскребите стенки и дно миски, когда добавите все яйца, и недолго взбивайте, чтобы повторно соединить все остатки.

Отмерьте муку, аккуратно высыпав ее ложкой в ​​чашку, затем стряхните излишки. Вмешайте разрыхлитель в муку. Добавьте мучную смесь в тесто тремя частями попеременно с молоком, начиная и заканчивая мукой. Тесто может выглядеть слегка свернувшимся, когда вы добавляете молоко. Это нормально; оно станет гладким, когда вы добавите муку. Перемешивайте, пока все хорошо не смешается; тесто будет выглядеть немного грубым, но в нем не должно быть больших комков. Добавьте цедру или лимонное масло.

Тщательно смажьте маслом форму для кексов объемом 10-12 чашек. Выложите тесто в подготовленную форму, разровняйте и разгладьте верх лопаткой.

Выпекайте пирог в течение 45–60 минут или пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой. В форме с темной внутренней поверхностью пирог испечется быстрее; начните проверять через 40 минут.

Пока пирог выпекается, приготовьте глазурь, смешав лимонный сок и сахар. Разогрейте в микроволновке или на плите, помешивая, чтобы растворить сахар. Если вы не хотите, чтобы лимонный сок закипел, разогрейте его в микроволновке, пока он не станет очень теплым, но не слишком горячим — менее 1 минуты будет достаточно. Отставьте глазурь в сторону.

Достаньте пирог из духовки и осторожно проведите ножом между пирогом и формой по всему краю. Переверните форму и поставьте ее на решетку для охлаждения. Если пирог выпадет из формы на решетку, снимите форму. Если пирог не выпадет на решетку, дайте ему постоять 5 минут, затем осторожно снимите форму с пирога. Если пирог все еще прилипает, дайте ему постоять еще 5 минут перевернутым, затем очень осторожно потрясите форму вперед и назад, чтобы отсоединить и снять его.

Смажьте глазурью весь горячий пирог, как сверху, так и по бокам. Дайте ей впитаться, затем смажьте еще глазурью, продолжая, пока вся глазурь не будет использована.

Дайте пирогу полностью остыть перед тем, как покрывать его глазурью и подавать.

Чтобы покрыть пирог глазурью, смешайте сахар и соль, затем добавьте 2 столовые ложки лимонного сока, добавив еще столько же сока, чтобы получилась густая глазурь, которую едва можно было бы наливать. Полейте ею искусно полностью остывший пирог.

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