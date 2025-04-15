Этот рецепт поражает сочетанием продуктов и тем, какой вкус в результате получается.

Иногда классические десерты — торты, пирожные и так далее — надоедают. И это можно понять. Поэтому есть один рецепт, который сможет вас и удивить, и порадовать своим удивительным вкусом.

Это касается "Холодного морковного пирога" от Элисон Роман (из её книги Sweet Enough), пишет Parade. Что делает его таким особенным? Всё дело в смелых решениях, которые приняла Элисон. Во-первых, она полностью отказывается от орехов и изюма. Во-вторых, она добавляет финики.

Гениальность этой идеи в том, что финики, в отличие от изюма, становятся мягкими и сливаются с тестом при выпекании.

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Ещё одна изюминка рецепта — специи. Среди них — молотая куркума, которая придаёт пирогу насыщенный золотистый оттенок. И наконец, как ясно из названия, пирог подаётся прямо из холодильника, и именно так он раскрывается наилучшим образом.

Как приготовить "Холодный морковный пирог" по рецепту Элисон Роман

Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:

Для торта:

Кулинарный спрей

1¼ чашки цельнозерновой муки

1½ чайной ложки молотой корицы

1 чайная ложка пищевой соды

1 чайная ложка кошерной соли

1 чайная ложка пекарского порошка

½ чайной ложки молотой куркумы, кардамона или имбиря (по желанию)

3 больших яйца

¾ чашки (155 граммов) светло-коричневого сахара

⅔ стакана (145 грамм) сметаны или греческого йогурта

455 г моркови, очищенной и натертой на терке

10-12 фиников сорта Меджул (225 г), очищенных и нарезанных

4 столовые ложки (56 грамм) несоленого растопленного сливочного масла

¼ стакана (50 грамм) растительного или оливкового масла

Для начинки:

225 г сливочного сыра, размягченного

½ чашки (60 граммов) сахарной пудры

кошерная соль

2 столовые ложки поджаренных и измельченных орехов

Приготовление начинается с того, что вам необходимо разогреть духовку до 175°C, выстелить 23-сантиметровую форму для пирога пергаментом и смазать её маслом.

В одной миске смешайте сухие ингредиенты, в другой — влажные. Деревянной ложкой вмешайте натёртую морковь и порезанные финики в влажную смесь, затем вылейте её в сухие ингредиенты.

Добавьте растопленное масло и немного растительного масла, аккуратно перемешайте до однородности. Вылейте тесто в форму и выпекайте 40–45 минут, пока верх не поднимется и не станет золотистым.

Можно есть просто так, но лучше добавить лёгкую сливочную глазурь из сливочного сыра по рецепту Элисон. Для этого просто смешайте размягчённый сливочный сыр, сахарную пудру и щепотку кошерной соли вилкой.

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